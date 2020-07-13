13.07.2020, 18:51

ВИДЕО | Опальный схиигумен Сергий предлагает Путину отдать власть и ждет от него покаяния

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Схиигумен Сергий
Схиигумен СергийФото: скриншот YouTube

Бывший уральский священник Сергий (Николай Романов), лишенный РПЦ сана схиигумена, обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал его передать полномочия главы государства. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале представителя Сергия Всеволода Могучева.

”Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России”, — заявил лишенный сана священник.

”Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым”, — говорит Сергий.

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Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил сана за ролики в YouTube с записями проповедей, в которых он заявляет о создании ”электронного концлагеря Сатаны”, проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. Решение епархиального суда не вступит в силу, пока его не подпишет патриарх Кирилл. Центр по противодействию экстремизму МВД проверил его проповеди и усмотрел в них признаки разжигания ненависти.

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