ВИДЕО | Опальный схиигумен Сергий предлагает Путину отдать власть и ждет от него покаяния

”Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России”, — заявил лишенный сана священник.

”Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым”, — говорит Сергий.

Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил сана за ролики в YouTube с записями проповедей, в которых он заявляет о создании ”электронного концлагеря Сатаны”, проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. Решение епархиального суда не вступит в силу, пока его не подпишет патриарх Кирилл. Центр по противодействию экстремизму МВД проверил его проповеди и усмотрел в них признаки разжигания ненависти.