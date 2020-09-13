ВИДЕО | Ночной кошмар: крупный пожар в краснодарской многоэтажке, выгорели почти 90 квартир

В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера ”01” в 02.14. В 02.20 по прибытии первого подразделения было установлено, что горит мансардный этаж на площади 800 м. кв. — жильцов экстренно эвакуировали.

Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Был подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Подано 15 пожарных стволов на тушение. На месте развернули штаб пожаротушения.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим ЧС. К тушению пожара привлекли 175 человек и 54 единицы техники. В 05.30 пламя было локализовано на площади 4.4 тыс. кв. м. В 07.43 пожар был полностью ликвидирован. Всего к тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России — 129 человек и 34 единицы техники.

Как сообщал портал ”Кубанские новости”, многоквартирный жилой дом по улице Российской, 267/6 был построен в 2011 году. Общая площадь всех помещений многоэтажного здания составляет 6963.90 кв. м. Дом находится под управлением УК ”РемСтройСервис” с 1 марта 2013 года.

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре стало короткое замыкание. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Аналогичную причину пожара назвал и мэр города Евгений Первышов на заседании комиссии по ЧС, на которой обсуждалась ликвидация последствий пожара — об этом сообщил в своем Telegram-канале сам градоначальник.

”Предварительная причина пожара — неисправность проводки”, — говорится в сообщении. Он добавил, что жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице ”Кавказ”. В случае необходимости будет выделена еще одна гостиница.

Между тем начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин ранее заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре стало неосторожное обращение с огнем.