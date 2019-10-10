ВИДЕО | ”Не ****** никто вас давно? Я буду!” В России школьники засняли учителя, который бил их и кричал матом

В школе №2 произошедшее не прокомментировали, так как директора не было на месте. Управление образования Тюменского района опубликовало официальный комментарий, заявив, что ведется всестороннее расследование инцидента, а также, что с учениками будет работать педагог-психолог, сообщает 72.ru. Самого учителя ОБЖ на время расследования отстранили от работы.