10.10.2019, 15:21
ВИДЕО | ”Не ****** никто вас давно? Я буду!” В России школьники засняли учителя, который бил их и кричал матом
В поселке Боровский Тюменской области ученики засняли на камеру, как учитель ОБЖ Виктор Садлинский хватал школьников и кричал на них матом. ”Не ****** [избивал] никто вас давно? Я буду!”, — можно услышать слова Садлинского на видео, пишет "Дождь".
В школе №2 произошедшее не прокомментировали, так как директора не было на месте. Управление образования Тюменского района опубликовало официальный комментарий, заявив, что ведется всестороннее расследование инцидента, а также, что с учениками будет работать педагог-психолог, сообщает 72.ru. Самого учителя ОБЖ на время расследования отстранили от работы.
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