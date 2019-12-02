ВИДЕО | Навальный нашел яхту и бизнес-джет у ведущей ВГТРК

Выяснилось, что в дни съемок передач в аэропортах этих трех локаций был только один борт — Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Передвижения этого самолета за год совпадают с локациями в Instagram телеведущей. Борт недавно сменил регистрационный номер — с M-TSLT на T7-KLT, так как поменял место регистрации и владельца — это Сан Марино и "неизвестный офшор в одной из самых закрытых юрисдикций — в Белизе". Год назад самолет был зарегистрирован на острове Мэн, на фирму-офшор VL9762 Ltd, которая принадлежит банку ВТБ.

"Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 миллионов долларов/почти 4 млрд рублей. И эксплуатация такого шикарного самолета стоит 500 тысяч рублей за один час полета", — пишет Навальный. Если же речь идет об аренде самолета, то она стоит примерно 30 миллионов рублей в месяц.

"Я лично уверен, что Костин ничего не арендует, а просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ, продал своему же офшору за символические деньги. И теперь его дама сердца может не мучиться в бизнес-классе по дороге на все эти интервью. Удобно", — комментирует Навальный.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Аскер-заде часто отдыхает на море: на большинстве фотографий в Instagram в разные даты и в разных точках планеты в кадр попадают микроскопические одинаковые детали яхты. Проследив, какие яхты выходили в море в городе, куда прилетал самолет Наили, авторы расследования выяснили, что в Ницце, Олбии, в Генуе и на Кипре в море выходила 62-метровая яхта Sea & Us cтоимостью 62 миллиона долларов или 4 миллиарда рублей. Проанализировав снимки телеведущей, журналисты установили, что она была именно на этой яхте.

"Костин усиленно скрывает свою зарплату в ВТБ, ее постоянно оценивают в диапазоне от 2-х до 15 млн долларов в год. Но нам это вообще непринципиально. <….> Такую яхту он не может себе позволить ни купить, ни содержать. <…> Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов — государство в самых разных видах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше чем на триллион рублей. Каждый из нас: от стариков до младенцев — отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ 7300 рублей. Которые, как вы теперь знаете, пошли, в том числе, и на это", — констатирует оппозиционер.