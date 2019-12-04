ВИДЕО | Навальный нашел у жены Медведева частный самолет за 50 млн долларов

Согласно предыдущем расследованию, самолет Bombardier Global 6000, на котором летает Аскер-заде, ранее принадлежал ВТБ Лизингу, а потом был продан белизскому офшору IF Company Limited, после чего и оказался в пользовании телеведущей. ФБК проверил, были ли оформлены на те же компании другие воздушные суда, и обнаружил, что тот же офшор в Белизе владеет самолетом Bombardier Global Express 5000 стоимостью 50 млн долларов с бортовым номером M-SKSM. До этого судно принадлежало аффилированному с ВТБ офшору Тekser Management Limited.

По данным ФБК, этот самолет совершает очень много перелетов — только за этот год он 39 раз был замечен в Европе. Проверив места на территории России, где джет побывал за последние четыре года, Фонд нашел как минимум 11 совпадений с визитами в эти города Светланы Медведевой, которые освещались в СМИ. Супруга премьера летала на открытие или знакомство с работой социальных объектов, участвовала в праздновании учрежденного ею же Дня любви, семьи и верности, посещала святыни.