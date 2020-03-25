ВИДЕО | Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой возле редакции ”Эха Москвы”

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv — Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020



Политик торопился на программу ”Условно Ваш”, которую ведет Егор Жуков.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.