ВИДЕО | ”Нас раком поставили”: Лукашенко перепишет договор с Россией

Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа. Об этом говорится на сайте белорусского президента.

Договор с Россией касается тарифов на поставку газa в Белоруссию и его транспортировку по газопроводам, расположенным на территории республики.

Своим указом политик уполномочил кабмин провести переговоры с российской стороной. По результатам диалога правительство имеет право вносить в соглашение не принципиальные изменения.

Также Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Указ датирован 23 января 2020 года, однако информация о нем появилась лишь 25 января. Сам текст проекта протокола не публикуется.

”Газпром” и ”Газпром трансгаз Беларусь” в конце прошлого года продлили контракты на поставку и транспортировку российского топлива до 2021 года. Но цена газа для Минска была определена только на январь и февраль. Она сохранилась на уровне прошлого года — $127 за тысячу кубометров. По мнению же белорусской стороны, тарифы должны быть ниже.