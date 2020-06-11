ВИДЕО | ”Наркоту подкину”: как росгвардейцы издевались над москвичом

Сотрудника Росгвардиии, который угрожал подбросить наркотики поссорившемуся с соседями москвичу, привлекли к ”строгой дисциплинарной ответственности”. Об этом ”Газете.Ru” сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

”После публикации видео в одной из соцсетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего”, — пояснили в столичной Росгвардии.

О произошедшем с бойцами знают и в федеральном управлении. ”Да, видел. Мы на этот ролик обратили внимание”, — сообщил ”Газете.Ru” официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Об инциденте стало известно 11 июня. По предварительным данным, одна из жительниц Москвы позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на соседа, громко слушавшего музыку. На место инцидента приехали два росгвардейца.

Заперев дверь комнаты москвича, чтобы побеседовать с ним, силовики не знали, что все происходящее снималось на скрытую видеокамеру, которую мужчина установил в квартире.

Во время разговора один из правоохранителей сообщил жителю столицы, что он нарушил ”закон города Москвы”.

”В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину — ты поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь? Просто так. Буду стоять на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь?” — угрожал боец.

После того, как сотрудники Росгвардии ушли, мужчина опубликовал ролик с их беседой в сети. По словам автора публикации, через некоторое время после обнародования видео к нему в дом приходили неизвестные люди в гражданском, которые требовали удалить пост.

Позже москвича все-таки навестили представители ведомства — они принесли свои извинения и даже предоставили указ об увольнении провинившегося сотрудника, рассказал мужчина Telegram-каналу Life Shot. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил изданию ”Подъем” информацию об увольнении.