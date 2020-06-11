ВИДЕО | ”Наркоту подкину”: как росгвардейцы издевались над москвичом

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями. Житель столицы заснял беседу с силовиками на скрытую камеру, после чего опубликовал видео в сети. В ведомстве сообщили ”Газете.Ru”, что личности провинившихся правоохранителей уже установлены. Сотрудник Росгвардии, угрожавший москвичу подкинуть наркотики, уволен.
Сотрудника Росгвардиии, который угрожал подбросить наркотики поссорившемуся с соседями москвичу, привлекли к ”строгой дисциплинарной ответственности”. Об этом ”Газете.Ru” сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
”После публикации видео в одной из соцсетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего”, — пояснили в столичной Росгвардии.
О произошедшем с бойцами знают и в федеральном управлении. ”Да, видел. Мы на этот ролик обратили внимание”, — сообщил ”Газете.Ru” официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Об инциденте стало известно 11 июня. По предварительным данным, одна из жительниц Москвы позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на соседа, громко слушавшего музыку. На место инцидента приехали два росгвардейца.
Заперев дверь комнаты москвича, чтобы побеседовать с ним, силовики не знали, что все происходящее снималось на скрытую видеокамеру, которую мужчина установил в квартире.
Во время разговора один из правоохранителей сообщил жителю столицы, что он нарушил ”закон города Москвы”.
”В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину — ты поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь? Просто так. Буду стоять на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь?” — угрожал боец.
После того, как сотрудники Росгвардии ушли, мужчина опубликовал ролик с их беседой в сети. По словам автора публикации, через некоторое время после обнародования видео к нему в дом приходили неизвестные люди в гражданском, которые требовали удалить пост.
Позже москвича все-таки навестили представители ведомства — они принесли свои извинения и даже предоставили указ об увольнении провинившегося сотрудника, рассказал мужчина Telegram-каналу Life Shot. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил изданию ”Подъем” информацию об увольнении.
Оправдать угрожавшего росгвардейца поспешила женщина, вызвавшая правоохранителей. Она считает, что росгвардеец вспылил из-за того, что проникся к ней сочувствием.
По словам москвички, она пожаловалась силовику на то, что сосед мешает жить ее ребенку-инвалиду — оказалось, что сам боец также воспитывает несовершеннолетнего с ограниченными возможностями, в связи с чем он, возможно, и потерял самообладание, предположила собеседница Telegram-канала.
Тем не менее в Московском профсоюзе полиции сообщили ”Газете.Ru”, что такое поведение росгвардейца можно объяснить только его некомпетентностью.
”Нельзя такие вещи людям говорить. Это глупость. Может, эти бойцы неопытные — молодые сотрудники могли по дури так сказать. Здесь нужно было не запугивать, а применять закон о тишине. Опросить свидетелей, составить на мужчину протокол и оштрафовать. Но, к слову, это должна была делать не Росгвардия, а участковый полиции. Каким боком здесь Росгвардия? Кто их вызвал?”, — возмутился председатель координационного совета профсоюза полиции и капитан в отставке Михаил Пашкин.
Но больше всего его удивило наказание в отношении провинившегося силовика. По словам экс-правоохранителя, бойцов должны были не только уволить после такого инцидента.
”По идее, их должны были уволить и возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ ”Покушение на превышение должностных полномочий”. А под дисциплинарной ответственностью, к которой этих росгвардейцев привлекли, подразумевается, скорее всего, лишь строгий выговор. Если бы их уволили, то так бы и написали. Просто пожурили”, — заключил Пашкин.
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