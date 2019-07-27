ВИДЕО: Накануне митинга в Москве у оппозиционеров прошли обыски. ФСБ ищет их связь с Западом

По данным телеканала "Дождь", 77-летнему отцу Янкаускаса правоохранители угрожали и выкручивали ему руки. У политиков изымали носители информации. Обыски проходили по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов, которое три дня назад возбудил СК.

Первая волна обысков прошла ночью в среду, некоторых оппозиционеров вызвали на допросы. По данным РБК, к расследованию подключилась Федеральная служба безопасности России (ФСБ), которая ищет связь кандидатов с Западом.

На митинг "За допуск на выборы" 20 июля вышли более 22 тысяч человек, сторонники оппозиционных кандидатов также ежедневно собираются на Трубной площади. 27 июля состоится несогласованный митинг у мэрии Москвы, за призывы выйти на него политик Алексей Навальный арестован на 30 суток.