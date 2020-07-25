ВИДЕО | На патриотической акции в Керченском проливе затонула бронемашина

По словам собеседника агентства, затонул БРДМ-2, пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер.

Пресс-секретарь общественной организации, которая организовала акцию, Андрей Коннов уточнил, что причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер.

"Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер", - рассказал он.

После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось.

По заверению Коннова, угрозы разлива топлива нет, потому что баки машины герметичные. Решается вопрос о подъеме техники.

Он также уточнил, что другие бронеавтомобили вернулись на таманский берег, акция считается завершенной.