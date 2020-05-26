ВИДЕО | На Чукотке при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли четыре человека

"Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки", — сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло "во время испытаний после ремонта". После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.Он добавил, что "четверо погибших — военнослужащие".

ЧП произошло в аэропорту федерального значения им. Рытхэу.

Разбор завалов



На месте крушения вертолета Ми-8 начался разбор завалов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГП "Аэропорты Чукотки" Сергей Батыченко.

"На месте крушения работает комиссия министерства обороны и сотрудники аэропорта. К разбору завалов специалисты уже приступили. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса в результате крушения не пострадали: вертолет упал на открытой местности", — сказал ТАСС Сергей Бытыченко.

В администрации международного аэропорта им. Юрия Рытхэу ТАСС подтвердили, что испытание вертолета после технического обслуживания, во время которого и произошло крушение, проходило на военной закрытой территории аэропорта. На работу остальных секторов воздушной гавани ЧП не повлияло. Пожар на месте крушения воздушного судна потушен.

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