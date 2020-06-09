ВИДЕО | Миллиарды комаров атаковали жителей Якутии

В Якутии полчища комаров атаковали местных жителей. Соответствующее видео опубликовал местный портал news.ykt.ru.
Кадры прислал один из читателей интернет-издания из Среднеколымского района. На записи видно, как миллиарды насекомых кружат в воздухе, а все стены деревянной постройки покрыты толстым слоем живых комаров.
Автор ролика несколько раз проводит ладонью по сараю, смахивая сотни комаров за раз. Они залетают ему в глаза и мешают снимать происходящее.
В конце видео он показывает темную от убитых насекомых ладонь на камеру, чтобы продемонстрировать масштабы нашествия.
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