ВИДЕО | Миллиарды комаров атаковали жителей Якутии

Кадры прислал один из читателей интернет-издания из Среднеколымского района. На записи видно, как миллиарды насекомых кружат в воздухе, а все стены деревянной постройки покрыты толстым слоем живых комаров.

Автор ролика несколько раз проводит ладонью по сараю, смахивая сотни комаров за раз. Они залетают ему в глаза и мешают снимать происходящее.

В конце видео он показывает темную от убитых насекомых ладонь на камеру, чтобы продемонстрировать масштабы нашествия.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.