ВИДЕО | Мэр Липецка Уваркина с матом гуляла по пустому парку в поисках рабочих

Утром неделю назад она без предупреждения приехала в Нижний парк и не увидела там рабочих — только технику. Она разослала подчиненным гневное видео, подлинность которого ”360” подтвердил представитель пресс-службы мэра Липецка Иван Терехов.

Уваркина прогулялась по дорожкам в зеленой зоне. Она засняла перерытую землю, песок, брошенные везде провода, доски, покошенные информационные табло. На кадрах видны шесть единиц техники, но никто не садится за руль. Кроме того, ни на одном участке не видно людей. На видео Уваркина говорит, что объект нужно сдать 20 декабря, а 10-го числа приедет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

”Где народ?” — воскликнула Уваркина. Позже она сама вновь отметила, что в парке нет рабочих, а вот мусора много, но его никто не убирает.

”Вот она, интенсивность. Работа кипит. <…> Вот два несчастных хлопца делают вид, что они что-то делают, убирают мусор”, — рассказала мэр.

Как так получилось, что рабочих нет в парке, до сих пор не понятно. ”Мы тоже были удивлены”, — заявили в мэрии.

Вся речь Уваркиной сопровождается нецензурными словами. В Сети появилась информацию, что видео оценит Комиссия по этике. ”Никаких бумаг в мэрии нет. Поэтому про комиссию мы ничего не знаем”, — сказали ”360” в пресс-службе мэрии. Там обратили внимание, что Уваркина никого конкретного матом не отчитывает.