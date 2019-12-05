05.12.2019, 10:45

ВИДЕО | Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

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В чате были вопросы про самолет его жены. Не ответил
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

Анастасия Ивлеева в свете разговоров о "суверенном интернете" выразила опасение относительно возможного закрытия такой важной для творчества площадки, как YouTube.

"Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки?" — спросила телеведущая.

По словам Медведева, не всё в этом вопросе зависит от российской стороны.

"Никто ничего закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они её делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", — ответил глава правительства.

Говоря об интернете в широком контексте, Медведев отметил, что закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, действительно направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на защиту национальных интересов.

"Цель законопроекта совершенно в другом — в том, чтобы нас не отре́зали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. У нас нет уверенности, что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам ”приятное”, нас от чего-то не отключат, — сказал Медведев. — Это вообще опасная штука. Если кто-то кого-то отрезал, то, по сути, можно остановить всё что угодно. Станцию, допустим, энергетическую или ещё что-нибудь, полёты самолётов".

"Я, как и вы являюсь частью известного тандема", — начал свой вопрос юморист Тимур Батрутдинов, который представляет на конференции ТНТ. Комик напомнил, что часто показывает юмористические скетчи вместе с Гариком Харламовым, в частности, они пародируют Медведева и президента РФ Владимира Путина.

"Я здесь, потому что пародирую вас я", — сказал Батрутдинов. По его словам, в последнее время все жестче разворачивается борьба за зрителя между интернет-платформами и телевидением. "Как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе?" — поинтересовался Батрутдинов и добавил: "Почему интернет?"

"Как вы думаете, на другую конференцию, которая скоро будет, поедет Харламов?" — парировал премьер.

Он отметил, что уже лет 15 назад говорил, что с этой проблемой столкнется телевидение. Однако Медведев уверен, что на данный момент глубина проникновения у телевидения пока выше, чем у интернета. "Если говорить о целевой аудитории, то у интернета нет конкуренции", — признал глава правительства РФ.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.

В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".

Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.

В числе приглашенных — известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева. Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники МУЗ ТВ.

Между тем, как напоминает Newsru.com, накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.

Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрят хэштегами о самолете.

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