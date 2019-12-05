ВИДЕО | Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

"Я, как и вы являюсь частью известного тандема", — начал свой вопрос юморист Тимур Батрутдинов, который представляет на конференции ТНТ. Комик напомнил, что часто показывает юмористические скетчи вместе с Гариком Харламовым, в частности, они пародируют Медведева и президента РФ Владимира Путина.
"Я здесь, потому что пародирую вас я", — сказал Батрутдинов. По его словам, в последнее время все жестче разворачивается борьба за зрителя между интернет-платформами и телевидением. "Как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе?" — поинтересовался Батрутдинов и добавил: "Почему интернет?"
"Как вы думаете, на другую конференцию, которая скоро будет, поедет Харламов?" — парировал премьер.
Он отметил, что уже лет 15 назад говорил, что с этой проблемой столкнется телевидение. Однако Медведев уверен, что на данный момент глубина проникновения у телевидения пока выше, чем у интернета. "Если говорить о целевой аудитории, то у интернета нет конкуренции", — признал глава правительства РФ.
Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"
Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.
В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".
Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Внезапная смерть политика Исаева: вот что заявил кардиолог
Если Туктамышева увлечется компонентами, то у нее поплывут прыжки
Второклассница покончила с собой из-за взрослого мужчины