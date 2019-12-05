ВИДЕО | Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

Анастасия Ивлеева в свете разговоров о "суверенном интернете" выразила опасение относительно возможного закрытия такой важной для творчества площадки, как YouTube.

"Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки?" — спросила телеведущая.

По словам Медведева, не всё в этом вопросе зависит от российской стороны.

"Никто ничего закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они её делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", — ответил глава правительства.

Говоря об интернете в широком контексте, Медведев отметил, что закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, действительно направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на защиту национальных интересов.

"Цель законопроекта совершенно в другом — в том, чтобы нас не отре́зали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. У нас нет уверенности, что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам ”приятное”, нас от чего-то не отключат, — сказал Медведев. — Это вообще опасная штука. Если кто-то кого-то отрезал, то, по сути, можно остановить всё что угодно. Станцию, допустим, энергетическую или ещё что-нибудь, полёты самолётов".