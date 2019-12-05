05.12.2019, 10:45

ВИДЕО | Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

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В чате были вопросы про самолет его жены. Не ответил
EST 13

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

Анастасия Ивлеева в свете разговоров о "суверенном интернете" выразила опасение относительно возможного закрытия такой важной для творчества площадки, как YouTube.

"Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки?" — спросила телеведущая.

По словам Медведева, не всё в этом вопросе зависит от российской стороны.

"Никто ничего закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они её делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", — ответил глава правительства.

Говоря об интернете в широком контексте, Медведев отметил, что закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, действительно направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на защиту национальных интересов.

"Цель законопроекта совершенно в другом — в том, чтобы нас не отре́зали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. У нас нет уверенности, что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам ”приятное”, нас от чего-то не отключат, — сказал Медведев. — Это вообще опасная штука. Если кто-то кого-то отрезал, то, по сути, можно остановить всё что угодно. Станцию, допустим, энергетическую или ещё что-нибудь, полёты самолётов".

Тимур Батрутдинов (телеканал ТНТ): Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. От телеканала ТНТ делегирован именно я. Скорее всего, потому что я так же, как и Вы, являюсь частью известного в нашей стране тандема. И в нашем тандеме Вас обычно играю я, чтобы Вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов.

В последнее время всё жёстче происходит конкурентная борьба между интернетом и телевидением, борьба за зрителя. Как Вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе?

Д.Медведев: Правильно я Вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?

Т.Батрутдинов: Абсолютно правильно.

Д.Медведев: Теперь по поводу этой дилеммы, о которой Вы сказали. Она на самом деле серьёзная абсолютно для телевидения. Я, кстати, об этом начал говорить, ещё работая в Администрации Президента лет 15–17 назад, – о том, что мы с этой дилеммой столкнёмся. Я имею в виду все: и, естественно, телевизионные круги, и государство, и обычные люди.

Что важнее – это вопрос из области философских. Смотрите, телевидение, безусловно, очень важно. По глубине проникновения… Сколько бы ни критиковали телевидение, и наше телевидение, иногда абсолютно необоснованно, иногда, может, заслуженно, глубина проникновения у телевидения пока выше.

Если говорить о мобильности источников информации, если говорить о целевой аудитории, интернету нет конкуренции, потому что каждый найдёт что-то для себя, специализированный ресурс.

Есть другая проблема: всё-таки ответственность полноценного средства массовой информации особенная, поэтому значительная часть новостей или практически все новости, которые генерируют сидящие за этим круглым столом, – это верифицированные новости. Редко что-то такое происходит, когда вашему каналу вчиняют иск и говорят: «Так, смотрите, что вы сделали?». Это бывает, конечно, но редко. Применительно к интернету ситуация принципиально другая. Степень верификации в ряде случаев стремится к нулю, но можно смоделировать, сконструировать событие и запустить его в обиход. То, что наш коллега за океаном всё время называет «фейк ньюз». Но это же реально существующая история. Поэтому важна и та и другая среда. Теперь возвращаюсь к себе. Я в большей степени использую интернет. Но не потому, что я не смотрю телевидение. Просто в силу понятных причин мне проще залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Но это специфика моей работы. Уверен, что эти пропорции плюс-минус будут соблюдаться и дальше. И последнее, что хочу сказать на эту тему. Очень многие интернет-технологии, находки, творческие решения, вы сами отлично знаете, проникают в телевизор. Очевидно, что и интернет качественным контентом, как принято говорить среди телевизионщиков, в значительной степени обязан телевизионщикам. Потому что именно здесь вот такой качественный контент, в том числе и у вас тоже, появляется. А потом это уже появляется в интернет-среде. Так что победила дружба.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.

В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".

Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.

В числе приглашенных — известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева. Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники МУЗ ТВ.

Между тем, как напоминает Newsru.com, накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.

Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрят хэштегами о самолете.

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