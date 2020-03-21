ВИДЕО | Машины скорой помощи стояли в очереди к больнице

Вчера вечером машины скорой помощи с пациентами в Москве стояли в длинной очереди, сообщает телеграм-канал Baza
Вчера вечером 22 машины скорой стояли в очереди в Москве у инфекционной больницы № 2. В каждой машине — больные, у которых подозревают коронавирус.
Госпитализируют их не просто так: почти все пациенты так или иначе контактировали с заболевшими COVID-19, поэтому, возможно, заразились сами.
Из-за нехватки мест в московских больницах в департаменте здравоохранения города даже решили освободить больницу № 15 имени Филатова в Выхино. Оттуда за несколько дней вывезут всех пациентов, чтобы заполнить палаты больными с подозрением на коронавирус.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Не маска: простой и дешевый способ защиты от коронавируса
В Турции погибли люди из-за «профилактики» COVID-19
Названа неуязвимая для коронавируса группа людей