ВИДЕО: Магнитогорск ушел под воду после сильного ливня

Сначала — град, потом сильнейший ливень. И центральные улицы моментально преобразились — в час пик приходилось идти по колено в воде, сообщает НТВ.

Не легче было и автомобилистам. На одном из перекрестков появилось даже не озеро, а море. Его волны захлестывали машины по самые окна. Несмотря на это, нашлись те, кто решил форсировать водную преграду. Несколько машин не выдержали испытания и заглохли. Салон одной из иномарок превратился в аквариум с грязной дождевой водой. Что интересно, перед тем как выйти из машины, водитель сделал селфи, фиксируя на камеру масштабы потопа и практически погибшее авто.