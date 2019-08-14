ВИДЕО: Магнитогорск ушел под воду после сильного ливня
Уральская Венеция — так в Сети сейчас говорят про Магнитогорск. Город накануне вечером пережил удар стихии.
Уральская Венеция — так в Сети сейчас говорят про Магнитогорск. Город накануне вечером пережил удар стихии.
Сначала — град, потом сильнейший ливень. И центральные улицы моментально преобразились — в час пик приходилось идти по колено в воде, сообщает НТВ.
Не легче было и автомобилистам. На одном из перекрестков появилось даже не озеро, а море. Его волны захлестывали машины по самые окна. Несмотря на это, нашлись те, кто решил форсировать водную преграду. Несколько машин не выдержали испытания и заглохли. Салон одной из иномарок превратился в аквариум с грязной дождевой водой. Что интересно, перед тем как выйти из машины, водитель сделал селфи, фиксируя на камеру масштабы потопа и практически погибшее авто.
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