ВИДЕО | Лукашенко: мы не будем постоянно ползать на коленях перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи

Александр Лукашенко поинтересовался итогами работами таможенных органов в текущем году, выполнением поставленных задач и планами на перспективу. "Таможня — это в большой степени зеркало экономики, особенно для экспортно ориентированной страны. Хотелось бы узнать ваше видение, какова сейчас ситуация, выполняете ли вы доведенные планы по таможенным пошлинам. Знаю, что у вас небольшое отставание. Что мы будем иметь на конец года?" — спросил Президент.

Главе государства было доложено, что таможенная служба в целом выполняет задачи по обеспечению наполнения республиканского бюджета, созданию необходимых условий для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, расширению международного сотрудничества.

"На сегодняшний день мы констатируем увеличение количества потоков, которые идут через наши участки границы. Это стало возможным благодаря тому, что расширяется инфраструктура, используются информационные технологии, — сказал Юрий Сенько. — Мы создаем условия, и через нас едут. У нас оформляется около 6 тыс. грузовиков ежесуточно, легкового транспорта — 17 тыс. Ежесуточно пересекают границу 73 тыс. физических лиц".

За январь-август 2019 года в республиканский бюджет поступило Br5,94 млрд платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли. По другим платежам, контролируемым ГТК, рост сохраняется. Ожидается, что по итогу 2019 года в бюджет поступит Br8,7 млрд (плюс 3,9% к уровню 2018-го).

Общее количество правонарушений, выявленных таможенными органами, за 8 месяцев увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,5 тыс. до 31 тыс.). Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (62).

По выявленным таможенными органами фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов возбуждено 12 уголовных дел, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия, составных частей к нему и боеприпасов из Украины в Литву и далее в Россию через территорию Беларуси.