ВИДЕО: Из главного храма Вооруженных сил РФ убрали изображения Путина и Сталина, но советская символика осталась

Как писала ранее "Лента", в конце апреля стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил украсят мозаикой с Путиным, Шойгу и Сталинымhttps://t.co/qCc4OmXFYN — The Insider (@the_ins_ru) April 24, 2020



Позже РПЦ сообщила, что от мозаики с изображением Путина было решено отказаться. К открытию из собора убрали и изображение Сталина. А вот витражные стены с советской символикой остались на месте.





