16.06.2020, 11:10

ВИДЕО: Из главного храма Вооруженных сил РФ убрали изображения Путина и Сталина, но советская символика осталась

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В воскресенье в Подмосковье на территории парка "Патриот" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Воскресения Христова – главный храма Вооруженных сил России.

Как писала ранее "Лента", в конце апреля стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.


Позже РПЦ сообщила, что от мозаики с изображением Путина было решено отказаться. К открытию из собора убрали и изображение Сталина. А вот витражные стены с советской символикой остались на месте.

Foto: SIPA/SCANPIX


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