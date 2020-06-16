ВИДЕО: Из главного храма Вооруженных сил РФ убрали изображения Путина и Сталина, но советская символика осталась

В воскресенье в Подмосковье на территории парка "Патриот" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Воскресения Христова – главный храма Вооруженных сил России.
Как писала ранее "Лента", в конце апреля стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.
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