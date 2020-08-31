ВИДЕО | Илья Яшин: добить Навального в клинике было уже невозможно

"Решение о ликвидация было принято в Кремле. Невозможно представить, что кто-то мог взять на себя такую ответственность без согласования с Путиным.

Исполнение поручено сотрудникам ФСБ. Полагаю, что яды — это монополия и фирменный стиль спецслужб. Доступа к подобному инструментарию нет ни у Пригожина, ни у Кадырова, ни у частных наемников.

По плану, Навального должны были отравить в Томске накануне вылета в столицу. Расчет был на то, что в воздухе он не получит медицинскую помощь и умрет до приземления в Москве.

Первую часть операции реализовали успешно. Отравили Алексея, скорее всего, через чай в аэропорту или дверную ручку в гостинице. В самолете он потерял сознание и оказался на грани жизни и смерти.

А вот потом всё пошло не по плану.

Командир экипажа принял неожиданное решение об экстренной посадке в Омске. Организаторы покушения начали импровизировать и анонимно сообщили в аэропорт о заложенной бомбе. Однако борт все-таки приземлился.

Врач скорой помощи по первым признакам понял, что Навальный отравлен и вколол ему антидот. Он же сразу сказал помощникам Алексея: это отравление.

Добить Навального в клинике было уже невозможно — поднялась волна в прессе, Путину с вопросами начали звонить мировые лидеры. При таком внимании контрольный в голову не произведешь.

Нам говорят: это всё домыслы, потому что у спецслужб промахов не бывает. Хотели бы убить — был бы уже мертв.

Это не так. Спецслужбы при Путине деградировали, операции зачастую поручают откровенным идиотам. Вспомните Петрова и Боширова, которые наследили в Солсбери, попали на все возможные камеры наблюдения, но Скрипаля убить так и не смогли.

Нам говорят: если бы хотели убить, то не заморачивались бы с ядом, а дали арматурой по голове. Или застрелили, как Немцова.

Так проще, не спорю. Но Путину не нужно еще одно политическое убийство. Ему нужен несчастный случай, чтобы можно было развести руками и сказать: ”Навальный просто заболел, это рутинный клинический случай”. Но пробитую голову и пулевые отверстия под несчастный случай не замаскируешь.