ВИДЕО | ФБК сообщил о недвижимости Рогозина на 350 миллионов рублей

Российский политик Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявил, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и члены его семьи владеют недвижимостью, которая оценивается в 350 миллионов рублей. Эта сумма существенно превышает доход за всю жизнь Рогозина как чиновника, указывается в расследовании ФБК.

По утверждениям авторов расследования, в декларации Рогозина за 2018 год значится земельный участок в Московской области площадью около половины гектара и дом площадью в 800 квадратных метров. Кроме того, другой участок, примыкающий к тому, которым владеет Рогозин, оформлен на 81-летнего тестя Рогозина — Геннадия Серебрякова, бывшего сотрудника КГБ. Суммарно оба участка Навальный оценил в 350 миллионов рублей, в то время как официальная зарплата Рогозина составляет 23,4 миллиона рублей в год.