ВИДЕО | ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы одежду и украшения на 15 млн рублей

Так, изучив десять последних снимков появления Раковой на публике, в ФБК пришли к выводу, что только изображенный на них гардероб стоит более трех миллионов рублей.

Ракова особо предпочитает одежду итальянского бренда Kiton. Различные деловые костюмы Kiton, в которых она посещала официальные мероприятия, в ФБК оценили в суммы от 250 тысяч до 507 тысяч рублей (от 3125 евро до 6340 евро). Кроме того, чиновница носит одежду брендов Brunello Cucinelli (жакет за 160 тысяч рублей или 2000 евро), Chanel (палантин за 77 тысяч рублей или 963 евро) и Loro Piana (два пальто стоимостью 448 тысяч рублей и 477 тысяч рублей - 5603 евро и 5965 евро соответственно).

Ранее ФБК обнаруживал у Раковой дорогие ювелирные украшения, например, колье и серьги от Van Cleef за 1,5 миллиона рублей (18 759 евро), кольцо Bulgari за 550 тысяч рублей (6 880 евро), бриллиантовую подвеску и серьги Graff за 8,3 миллиона рублей (104 000 евро).

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией и ”Медуза” публиковали совместную игру, в которой предлагалось угадать стоимость украшений российских чиновников, в том числе Анастасии Раковой. Как заявляют в ФБК, с тех пор вице-мэру запретили в рабочее время носить дорогие украшения.

Согласно официальной декларации Раковой, ее средний доход за последние годы составляет семь миллионов рублей.

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