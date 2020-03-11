11.03.2020, 13:20

ВИДЕО | ФБК: как чета пропагандистов Симоньян-Кеосаян нажила сотни миллионов на худшем шоу ТВ

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Режиссер Тигран Кеосаян и его супруга, глава телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргарита Симоньян зарабатывают сотни миллионов рублей на низкопробном шоу политической сатиры "Международная пилорама", которая выходит в вечерний прайм-тайм по субботам на телеканале НТВ.

Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в ходе своего большого расследования "Паразиты", каждый выпуск программы продается дважды: сначала НТВ, а потом государственной авиакомпании "Аэрофлот".

ФБК называет "Международную пилораму" "худшим, что существует сегодня на российском телевидении". Это "поток больного сознания, туалетного юмора, оскорблений, мата, гомофобии, расизма, шовинизма" и "необъятной любви к Путину", говорится в расследовании. За 138 получасовых эпизодов имя президента РФ в программе произнесли 2874 раза, или в среднем 21 раз за передачу. Путина также называют в шоу "Начальником", американского лидера — "Доней", а президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно становится объектом шуток на тему гомосексуализма.

Телеканал НТВ, входящий в группу "Газпром-Медиа", закупает "Международную пилораму" у семейной студии Тиграна Кеосаяна "Голд Вижн". Съемки идут в интерьерах и на технику телеканала Russia Today, головной офис которого расположен на Боровой улице в Москве. RT получает от студии "Голд Вижн" в среднем 370 тысяч рублей за выпуск, что, как отмечает ФБК, несопоставимо с рыночной стоимостью аренды студии, техники и персонала, а также c другими расходами "Голд Вижн".

Бюджет каждого выпуска "Голд Вижн" составляет 6,6 млн рублей, однако большинство штатных сотрудников RТ, которые участвуют в создании "Международной пилорамы", ничего с этого не имеют. Главная актриса и шутница шоу получает 10 тысяч рублей за передачу, а девушка, которая появляется в начале программы, чтобы припудрить ведущего, — 15 тысяч за выпуск.

Сам Кеосаян как ведущий получает в среднем 74 миллиона рублей в год со счетов "Голд Вижн", а еще больше достается Симоньян, роль которой в этом проекте вообще не афишируется — 77 миллионов рублей. По данным ФБК, она является художественным руководителем "Пилорамы", при этом ее имя в титрах не упоминается. Зато оно упоминается в платежках об оплате этих услуг.

Таким образом, "тридцать минут мата, оскорблений, ужасных шуток, от которых хочется провалиться под землю", приносят чете 4,6 миллиона рублей, а за четыре года существования передачи она обогатила супругов на 640 млн рублей.

На шоу зарабатывают и другие члены семьи: 9 миллионов рублей досталось брату Кеосаяна Давиду, который формально владеет студией "Голд Вижн". Еще почти семь миллионов за два года заработала исполнительный продюсер "Международной пилорамы" Юнона Глотова — невестка Давида Кеосаяна (жена его сына).

Телеканал НТВ платит за каждый выпуск шоу 3,4 миллиона рублей, так что в год выходит почти 120 миллионов рублей. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" тратит сотни миллионов рублей на размещение своей рекламы в "Пилораме" и англоязычном шоу Ларри Кинга Politicking, которое транслируется на канале RT America и, судя по просмотрам в YouTube, совсем непопулярно. НТВ и вовсе вырезает рекламу "Аэрофлота" из своих роликов на YouTube.

Формулировки в госзакупке довольно расплывчатые. Что именно, как часто и где авиаперевозчик хочет рекламировать, непонятно. Контракты заключались минимум четыре раза — в 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2020 годах, причем с одним и тем же малоизвестным рекламным агентством "Инвенто".

Номинально оно записано на жительницу Троицка в декрете, а контактным лицом в материалах госзакупки выступает бывшая сотрудница Russia Today Анастасия Лыкина. Из открытых источников ФБК узнал, что "Инвенто" принадлежит автопарк как минимум из восьми машин и двух мотоциклов общей стоимостью 45 миллионов рублей. В числе автомобилей значится кабриолет Mercedes-AMG S63 за 11 миллионов рублей, на котором ездят Симоньян и Кеосаян.

"Инвенто" ежемесячно получает платежи по госконтракту от "Аэрофлота", платит за реальное размещение рекламы на НТВ и Russia Today, а примерно 60% оставляет себе, говорится в расследовании. Так, в 2019 году рекламному агентству поступило 228 миллионов рублей от "Аэрофлота". Из них только около 80 млн отдали НТВ и американской дочке RT. При этом агентство даже не создает никакого специального контента: ролики и даже баннеры для видео "Аэрофлот" делает сам, переплачивая почти в три раза.

Компания также платит "Инвенто" за "информационное сопровождение", то есть заказные сюжеты в новостях. В 2017-2019 годах сумма составила 398 миллионов рублей. Делается это через "Центр политических стратегий" — фирму, которая раньше принадлежала первому заместителю директора ВГТРК и близкому другу Симоньян Андрею Кондрашову.

"То, что не уходит прямиком на счета Симоньян, Кеосаяна и их семьи, идет "в дело" — то есть запускается в специальную сеть связанных между собой компаний, каждая из которых оказывает другой некие "услуги", выдает и возвращает займы, переводит на депозиты и так далее. Все эти деньги много раз перемешиваются, к ним добавляются средства от других "клиентов", деньги перегоняются со счета на счет, но в результате все равно оказываются у наших главных героев, их родственников и друзей", — говорится в расследовании.

Обогащению семейного подряда, как выяснил ФБК, также служат рекламные агентства "Марскеос" и "Колизеум". Первое оформлено на подставное лицо, но имена бенефециаров зашифрованы в самом названии компании. Второе напрямую принадлежит Кеосаяну. Оно оказало некие пиар-услуги АНО "Оргкомитет "Россия-2018"", которая занималась подготовкой к чемпионату по футболу, на 209 миллионов рублей.

В числе прочего агентство "Колизеум" закупило автомобиль Cadillac Escalade, на котором Симоньян ездит на работу, сдавая в аренду своему же каналу. Второй крупный клиент компании Кеосаяна — миллиардер Виктор Вексельберг как частное лицо. Он заплатил фирме 71 млн рублей. А фонд "Сколково" заплатил "Колизеуму" за некие услуги по сопровождению своей деятельности 50 млн рублей.

У "Марскеоса" главный клиент — благотворительный фонд ФСБ, который с 2018 года платит агентству ежемесячно по 8,3 млн рублей за "непрерывное пиар-сопровождение деятельности МВД РФ в СМИ". В чем именно заключаются эти услуги, ФБК выяснить не удалось.

В общей сложности от двух рекламных агентств Симоньян и Кеосаян лично получили еще 57 миллионов, а сестра Симоньян Алиса — еще 47 млн, подсчитал Фонд. Деньги от компаний четы получали члены семей сотрудников RT, младший сын "главного цензора" России Алексея Громова Данила и бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии "Единая Россия" Алексей Семенов.

В "империю" семейства также входят аудиторская компания "Корсаков и Партнеры" и фирма по работе с персоналом "Кадровый центр "Проф Персонал Ресурс"", принадлежащие одному и тому же человеку. Как пишет ФБК, Симоньян и Кеосаян "просто загоняют туда часть денег от своих "заказов", а потом забирают их оттуда же". Таким образом, по подсчетам Фонда, супруги обогатились через три рекламных агентства, одну студию и "две конторы для отмывания" 720 миллионов рублей за три года.

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