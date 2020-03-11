ВИДЕО | ФБК: как чета пропагандистов Симоньян-Кеосаян нажила сотни миллионов на худшем шоу ТВ

Телеканал НТВ, входящий в группу "Газпром-Медиа", закупает "Международную пилораму" у семейной студии Тиграна Кеосаяна "Голд Вижн". Съемки идут в интерьерах и на технику телеканала Russia Today, головной офис которого расположен на Боровой улице в Москве. RT получает от студии "Голд Вижн" в среднем 370 тысяч рублей за выпуск, что, как отмечает ФБК, несопоставимо с рыночной стоимостью аренды студии, техники и персонала, а также c другими расходами "Голд Вижн".

Бюджет каждого выпуска "Голд Вижн" составляет 6,6 млн рублей, однако большинство штатных сотрудников RТ, которые участвуют в создании "Международной пилорамы", ничего с этого не имеют. Главная актриса и шутница шоу получает 10 тысяч рублей за передачу, а девушка, которая появляется в начале программы, чтобы припудрить ведущего, — 15 тысяч за выпуск.

Сам Кеосаян как ведущий получает в среднем 74 миллиона рублей в год со счетов "Голд Вижн", а еще больше достается Симоньян, роль которой в этом проекте вообще не афишируется — 77 миллионов рублей. По данным ФБК, она является художественным руководителем "Пилорамы", при этом ее имя в титрах не упоминается. Зато оно упоминается в платежках об оплате этих услуг.

Таким образом, "тридцать минут мата, оскорблений, ужасных шуток, от которых хочется провалиться под землю", приносят чете 4,6 миллиона рублей, а за четыре года существования передачи она обогатила супругов на 640 млн рублей.

На шоу зарабатывают и другие члены семьи: 9 миллионов рублей досталось брату Кеосаяна Давиду, который формально владеет студией "Голд Вижн". Еще почти семь миллионов за два года заработала исполнительный продюсер "Международной пилорамы" Юнона Глотова — невестка Давида Кеосаяна (жена его сына).

Телеканал НТВ платит за каждый выпуск шоу 3,4 миллиона рублей, так что в год выходит почти 120 миллионов рублей. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" тратит сотни миллионов рублей на размещение своей рекламы в "Пилораме" и англоязычном шоу Ларри Кинга Politicking, которое транслируется на канале RT America и, судя по просмотрам в YouTube, совсем непопулярно. НТВ и вовсе вырезает рекламу "Аэрофлота" из своих роликов на YouTube.