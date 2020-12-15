ВИДЕО | "Это вы отравили Навального?" Журналистка CNN пришла домой к одному из агентов ФСБ

В сюжете, помимо прочего, журналистка Кларисса Уорд приходит домой к предполагаемому отравителю Навального Олегу Таякину и прямо спрашивает его, не его ли команда это сделала (6:54).

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Как пишет DW, отравление российского оппозиционера Алексея Навального в Томске было совершено группой из восьми оперативников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило издание Bellingcat по итогам расследования, которое было проведено при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. Расследование основывается на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров.

Журналисты назвали имена всех оперативников, участвовавших в покушении на Навального и их псевдонимы. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Предполагаемым руководителем группы, по мнению авторов расследования, был Макшаков, поскольку именно с ним поддерживали постоянный контакт другие участники группы.

Навального постоянно сопровождали сотрудники ФСБ в поездках по РФ

Из полученной информации об авиаперелетах расследователи сделали вывод, что с 2017 года Навального в его поездках по российским городам постоянно сопровождали два-три оперативника ФСБ, приобретавшие билеты как под настоящими именами, так и под псевдонимами. В Новосибирске и Томске Навального сопровождали Александров, Осипов и Паняев, указывается далее. При этом журналистам не удалось выяснить их точные передвижения, посколько они пользовались подставными мобильниками. Лишь два раза за всю поездку Александров включал на несколько секунд свой настоящий телефон, в эти моменты он находился рядом с отелями, где останавливались Навальный и его сотрудница Мария Певчих.

Когда стало известно, что после отравления Навальный остался жив, все три оперативника ФСБ сдали билеты в Москву и вылетели в Горно-Алтайск, куда из Москвы также прилетел Таякин. Как предполагают авторы расследования, оттуда они выехали в находящийся неподалеку Бийск, где расположен Институт проблем химико-энергетических технологий, чтобы избавиться от одежды Навального со следами боевого отравляющего вещества "Новичок".