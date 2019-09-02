02.09.2019, 10:31

ВИДЕО | "Это не только кошмар 2004 года". Юрий Дудь снял фильм про Беслан

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rus.delfi.ee
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Юрий Дудь опубликовал на своем канале YouTube ”ВДудь” фильм "Беслан. Помни". Фильм длится более трех часов и посвящен 15-летию теракта в Беслане.

"15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили школу №1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек, три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале. Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли, 186 из них — дети", — указано в описании видео.

"Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать — от ужаса, злобы, сочувствия и боли. В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье", — отмечает Дудь.

"Делает ли государство все, чтобы его простили? Делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Или кто-то очень стесняется этой темы и делает все, чтобы никогда и никак ее не касаться? Все это мы и хотели узнать. Все что хотели — рассказываем вам".

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