13.02.2020, 07:00

ВИДЕО | ”Эпидемия, про которую не говорят”. Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм про ВИЧ

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Журналист Юрий Дудь опубликовал на своем канале фильм, посвященный проблеме ВИЧ в России.

Как рассказывает "Медуза", в нем он пытается ответить на основные вопросы, связанные с заболеванием: ”Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости? Почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно?”.

Героями видео стали люди, живущие с ВИЧ, или постоянно контактирующие с людьми с ВИЧ-инфекцией. Среди них: руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский, журналисты Антон Красовский, Маргарита Логинова и другие. Работа над фильмом, по словам Красовского, заняла около 1,5 лет.

Согласно статистике, в России с ВИЧ живут более миллиона человек. По словам Красовского, это ”генерализованная эпидемия” — то есть заболевание выявлено у более одного процента от общей численности населения страны.

В конце Юрий Дудь кратко фиксирует главные тезисы фильма:

  • СПИД — это ВИЧ, который не лечили. От ВИЧ не умирают, от СПИДа — умирают.
  • Если у вас обнаружили ВИЧ, это не значит, что вы скоро умрете. Медицина продвинулась настолько, что если вовремя принимать терапию, вы будете жить долго и счастливо. Так же долго, как и все остальные люди вокруг вас.
  • Если человек с ВИЧ принимает терапию, как ему рекомендовал врач, то у него родятся дети без ВИЧ.
  • С людьми, живущими с ВИЧ, можно здороваться за руку, обмениваться одеждой, плавать в одном бассейне, пить из одной кружки, обниматься, целоваться. Быть брезгливыми к таким людям глупо.
  • Гораздо лучше быть брезгливыми к опасному сексу и наркотикам — это по-прежнему два основных способа передачи ВИЧ.
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