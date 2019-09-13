ВИДЕО | ”Дело сестер Хачатурян”. Как и почему они убили своего отца?

”Медуза” представляет серию второго сезона документального проекта ”Это реальная история”, который рассказывает о самых громких и неоднозначных уголовных делах в России, посвященную делу сестер Хачатурян — они обвиняются в убийстве своего отца.
Создатели проекта — журналисты Родион Чепель и Александр Уржанов — подробно рассказывают историю семьи Хачатурян и совершенного преступления.
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