31.12.2020, 15:09

ВИДЕО | Что сказал Путин, поздравляя россиян с Новым 2021 годом


EST
Новогоднее обращение В.Путина
Новогоднее обращение В.ПутинаФото: скриншот записи Первого канала

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что 2020 год ”вместил в себя груз нескольких лет” и был ”трудным для каждого из нас”. Обращение уже показали на Дальнем Востоке Российской Федерации, а около 100 000 граждан России, постоянно проживающих в Эстонии, смогут увидеть его спустя 8 часов по одному из российских телеканалов или прямо сейчас на портале RusDelfi.

”Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учёбы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нём неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное”, — сказал Путин.

Читайте также:

В конце обращения президент пожелал россиянам ”крепкого здоровья, веры, надежды и любви”: ”Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьёй”, — заключил он.

Поздравление начинается со 2-й минуты видео.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: