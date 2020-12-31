ВИДЕО | Что сказал Путин, поздравляя россиян с Новым 2021 годом

”Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учёбы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нём неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное”, — сказал Путин.

В конце обращения президент пожелал россиянам ”крепкого здоровья, веры, надежды и любви”: ”Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьёй”, — заключил он.

Поздравление начинается со 2-й минуты видео.

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