25.10.2019, 13:36

ВИДЕО: Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером
Скриншот

В отношении бывшего главы Грозного и бывшего вице-премьера Чеченской республики Ислама Кадырова проводится проверка после появления видеозаписи, на которой тот грубо общается с населением и даже применяет электрошокер к женщине. Об этом рассказал телеканал "Грозный".

Записи появились в распоряжении телеканала от личной пресс-службы бывшего чиновника, который приходится троюродным племянником самому Рамзану Кадырову. Общий хронометраж съемок — порядка 8 часов.

На записях видно, как Ислам Кадыров страшно кричит на женщину, которая испугана и вздрагивает от его поведения. Чиновник также бьет ее электрошокером.

Сообщается, что на кадрах запечатлен разговор с предполагаемыми мошенниками, от которых чиновник таким образом пытался получить чистосердечное признание. Как сообщает "Грозный", уже бывший мэр угрожал задержанным расправой и фабрикацией обвинения в финансировании терроризма.

Таким же образом Кадыров вел себя и по отношению к неплательщикам налогов. На одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника.

Журналисты сообщили, что Ислам Кадыров "часто разговаривал с задержанными с применением электрошокера".

Пресс-секретарь Главы Чечни Альви Каримов отмечает, что Ислам Кадыров сделал многое для благоустройства столицы республики. Однако это не означает, что ему дозволено такое поведение. При этом Каримов объяснил неадекватность бывшего мэра Ислама Кадырова последствиями перенесенной травмы, полученной в автомобильной аварии.

"Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника", — говорит Керимов.

При этом ЧГТРК "Грозный" опустила ряд фактов из биографии чиновника, отмечает "Кавказ.Реалии". Родственник главы Чечни Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 годы. Затем до апреля 2017 года он был зампредседателя правительства по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами.

25 апреля 2017 года Рамзан Кадыров объявил в Instagram, что Ислам Кадыров переходит на работу в правоохранительные органы.

Имя Ислама Кадырова фигурировало в СМИ в связи с расследованием дела о покушении на Рамзана Кадырова, из-за чего он и попал в опалу. В сентябре 2016 года в ходе своей пресс-конференции Рамзан Кадыров подтвердил, что на него готовилось покушение, но "вовремя сработали сотрудники службы безопасности" и у преступников "не получилось реализовать свои планы". "Новая газета" писала в январе 2017 года, что Валид Яхиханов, двоюродный брат Ислама Кадырова, воспользовавшись его телефонной книгой, передал номер телефона Рамзана Кадырова Бадруди Ямадаеву. Братьев Ямадаевых силовики обвинили в организации покушения на главу Чечни. После разоблачения покушения Ислам Кадыров появился на экранах местного телевидения с забинтованными руками, пишет Daily Storm.

Ислам Кадыров известен еще тем, что вынудил покинуть Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

14 октября "Кавказ.Реалии" сообщал, что ЧГТРК "Грозный" удаляет из своих сюжетов изображения Ислама Кадырова.

Замначальника уголовного розыска управления МВД России по Грозному Саламбек Мутиев подтвердил ТАСС, что в связи с обнародованным видео проводится проверка.

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Добавим, в последнее время пресса пишет о масштабных "чистках" в руководстве Чечни. Они затронули и ближайшее окружение Рамзана Кадырова, а также родственников высокопоставленных чиновников.

По данным "Новой газеты", под "зачистку" попали экс-мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, его родственники и охрана, министр МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший депутат парламента Чечни Шамиль Магомаев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов, начальник республиканского ГИБДД Шамхан Денилханов, а также генерал-майор полиции Апти Алаудинов.

Чеченское ТВ в спешном порядке отреагировало на публикацию, опросив многих перечисленных. Они опровергли сведения, изложенные в газете.

Однако в сюжете не было экс-мэра Аргуна Темирбаева. Местные жители, по их словам, осторожно предполагают, что он "не совсем свободен" в своих действиях. Хотя в силу того, что творил он и его люди, у горожан его судьба явно не вызывает сожаления.

В сюжете также отсутствовал и Идрис Гаибов, бывший депутат чеченского парламента, судьба которого также неизвестна.

По данным информагентства "Кавказ.Реалии", в немилость к Рамзану Кадырову попал и спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд. На совещании с главой Чечни он якобы высказал свои опасения, что не может разрешить проблему, связанную с газовиками в Курчалойском районе. Это вывело из себя Рамзана Кадырова, который удивился, что назначенный им чуть ли не третий человек в республике не может решить вопрос, который смог бы решить любой от его имени.

В итоге Даудова отстранили от руководства сектором. На место назначили Ломали Баймурадова, который на протяжении десяти лет возглавляет ООО "Газпром межрегионгаз Грозный".

Сам отстраненный чеченский спикер никак не отреагировал на это в соцсетях, а только выложил пост с поздравлением Кадырову с его очередным рекордом. После чего выставил и картину организованного им накануне субботника в Шалинском районе.

Член администрации главы Чечни сказал, что "все в нервозном состоянии". "Никто не знает, что ждать от работы. Дело не только в Даудове, все члены команды Кадырова напряжены и не знают, кто будет в опале следующим", — пояснил он.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "выдумками" информацию из "Новой газеты" о зачистке его ближайшего окружения и пытках высокопоставленных чиновников и силовиков в секретных тюрьмах.

"Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности", — заявил Кадыров. По его мнению, "определенные силы и обслуживающие их СМИ" ведут целенаправленную информационную кампанию, направленную на создание отрицательного имиджа Чечни и ее руководства.

Кадыров подчеркнул, что красота чеченских городов и сел, "безопасность и стабильность" в республике стали "костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешел к тактике идеологических диверсий". Одной из них стала информация о якобы тяжелом состоянии здоровья чеченского лидера, появившаяся после того, как он взял больничный. Сообщалось, что Кадыров тяжело болен, и санитарным самолетом его планируют доставить в одну из клиник Москвы. Эти публикации заставили семью главы Чечни волноваться о состоянии его здоровья.

NB! Просмотр видео не рекомендуется людям с повышенной чувствительностью и слабой нервной системой.

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