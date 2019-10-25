ВИДЕО: Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером

"Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника", — говорит Керимов.

При этом ЧГТРК "Грозный" опустила ряд фактов из биографии чиновника, отмечает "Кавказ.Реалии". Родственник главы Чечни Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 годы. Затем до апреля 2017 года он был зампредседателя правительства по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами.

25 апреля 2017 года Рамзан Кадыров объявил в Instagram, что Ислам Кадыров переходит на работу в правоохранительные органы.

Имя Ислама Кадырова фигурировало в СМИ в связи с расследованием дела о покушении на Рамзана Кадырова, из-за чего он и попал в опалу. В сентябре 2016 года в ходе своей пресс-конференции Рамзан Кадыров подтвердил, что на него готовилось покушение, но "вовремя сработали сотрудники службы безопасности" и у преступников "не получилось реализовать свои планы". "Новая газета" писала в январе 2017 года, что Валид Яхиханов, двоюродный брат Ислама Кадырова, воспользовавшись его телефонной книгой, передал номер телефона Рамзана Кадырова Бадруди Ямадаеву. Братьев Ямадаевых силовики обвинили в организации покушения на главу Чечни. После разоблачения покушения Ислам Кадыров появился на экранах местного телевидения с забинтованными руками, пишет Daily Storm.

Ислам Кадыров известен еще тем, что вынудил покинуть Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

14 октября "Кавказ.Реалии" сообщал, что ЧГТРК "Грозный" удаляет из своих сюжетов изображения Ислама Кадырова.

Замначальника уголовного розыска управления МВД России по Грозному Саламбек Мутиев подтвердил ТАСС, что в связи с обнародованным видео проводится проверка.

Добавим, в последнее время пресса пишет о масштабных "чистках" в руководстве Чечни. Они затронули и ближайшее окружение Рамзана Кадырова, а также родственников высокопоставленных чиновников.

По данным "Новой газеты", под "зачистку" попали экс-мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, его родственники и охрана, министр МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший депутат парламента Чечни Шамиль Магомаев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов, начальник республиканского ГИБДД Шамхан Денилханов, а также генерал-майор полиции Апти Алаудинов.

Чеченское ТВ в спешном порядке отреагировало на публикацию, опросив многих перечисленных. Они опровергли сведения, изложенные в газете.

Однако в сюжете не было экс-мэра Аргуна Темирбаева. Местные жители, по их словам, осторожно предполагают, что он "не совсем свободен" в своих действиях. Хотя в силу того, что творил он и его люди, у горожан его судьба явно не вызывает сожаления.

В сюжете также отсутствовал и Идрис Гаибов, бывший депутат чеченского парламента, судьба которого также неизвестна.

По данным информагентства "Кавказ.Реалии", в немилость к Рамзану Кадырову попал и спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд. На совещании с главой Чечни он якобы высказал свои опасения, что не может разрешить проблему, связанную с газовиками в Курчалойском районе. Это вывело из себя Рамзана Кадырова, который удивился, что назначенный им чуть ли не третий человек в республике не может решить вопрос, который смог бы решить любой от его имени.

В итоге Даудова отстранили от руководства сектором. На место назначили Ломали Баймурадова, который на протяжении десяти лет возглавляет ООО "Газпром межрегионгаз Грозный".

Сам отстраненный чеченский спикер никак не отреагировал на это в соцсетях, а только выложил пост с поздравлением Кадырову с его очередным рекордом. После чего выставил и картину организованного им накануне субботника в Шалинском районе.

Член администрации главы Чечни сказал, что "все в нервозном состоянии". "Никто не знает, что ждать от работы. Дело не только в Даудове, все члены команды Кадырова напряжены и не знают, кто будет в опале следующим", — пояснил он.