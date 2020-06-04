ВИДЕО | "А где мама?" В России призывают голосовать за поправки в Конституцию и демонизируют однополые семьи

Сюжет видеоклипа, действие которого происходит в 2035 году, следующий: ребенка забирают из детского дома, сначала его встречает мужчина — отец. Ребенок дошкольного возраста спрашивает у него: а где моя мама? Будущий отец показывает на другого мужчину — своего однополого партнера. Затем, как прозвали актера в Сети, "мама-гей" достает платье для мальчика, целуется с папой и вместе они уезжают. На этом пропагандистский клип заканчивается. Главный посыл — проголосуйте за поправки в Конституцию, чтобы не допустить этого — усыновления детей однополой парой.

Основные претензии к клипу:

1. Он демонизирует ЛГБТ-сообщество.

2. Сюжет гласит: лучше жить в детском доме, чем с родителями пусть и одного пола.

3. Ролик никакого отношения не имеет к поправкам — в России и так однополая пара не может усыновить ребенка.

Забавно, что в идиотском ролике, который по идее должен пугать электорат геями, получилось в итоге, что традиционная семья, родив ребенка в России, сдала его в детский дом, и единственными, кто решился его усыновить оказались только два гея. — Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) June 2, 2020

На портале Сhange.org за несколько дней петицию с призывом "удалить ролик, пропагандирующий ненависть к ЛГБТ+ в России" подписало 28 000 человек (на момент полудня 4 июня).

Авторы видео — ”Федеральное агентство новостей” и медиагруппа ”Патриот”. РИА ФАН связывает с приближенным к Владимиру Путину предпринимателем Евгением Пригожиным.

Другие способы

Также для призыва голосовать за поправки привлекли и известных людей: Ивана Охлобыстина, Артемия Лебедева, Вячеслава Фетисова и других. Они призывают поддержать реформы. Интересно, что под видео телеканала RT пользователи YouTube поставили 30 тысяч дизлайков, а лайков 1.5 тысячи.