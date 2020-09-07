ВИДЕО 18+ | В Тюмени ураган сдувает три башенных крана. Крановщики в тяжелом состоянии

Инцидент произошел 2 сентября.

"За считанные минуты ветер поднимается до 26 метров в секунду. Упало 3 крана. Ветер сносит сначала один башенный кран. Он падает плашмя на землю. За ним — второй и цепляет третий. В каждой кабине — по крановщику. Позже станет известно, что двое из троих получили тяжелые травмы, но живы. Скорая увезла их в больницу. Первому уже сделали операцию, а второй находится в реанимации А вот третий крановщик чудом выбрался из кабины самостоятельно и почти не пострадал. Рекомендую смотреть без звука. Смысла там нет, просто, рабочие удивляются. 18+", — написал Попов.

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