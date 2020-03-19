Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун: реальные доходы населения России упадут

Федун отметил, что нефть могла бы стоить около $50 (сегодня ее цена упала до $19), но из-за разрыва сделки России и стран ОПЕК теряет $20-25 от цены.

”Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки с ОПЕК] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25”, — заявил миллиардер. При этом еще за несколько дней до разрыва соглашения, на совещании нефтяников с президентом России Владимиром Путиным, ”никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась”, рассказал Федун.

В самой ”негативной ситуации” из-за разрыва соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке, считает совладелец ”Лукойла”. ”И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США”, — заявил миллиардер. Он также предсказал россиянам падение доходов. ”Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут”, — предупредил бизнесмен.

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