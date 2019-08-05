05.08.2019, 19:25
"Весь город видел, что никаких массовых беспорядков не было, что это полицейские избивали лежащих на земле людей". Политик Любовь Соболь опубликовала обращение демократических сил(6)
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь опубликовала в фэйсбуке совместное заявление демократических сил.
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