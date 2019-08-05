05.08.2019, 19:25

"Весь город видел, что никаких массовых беспорядков не было, что это полицейские избивали лежащих на земле людей". Политик Любовь Соболь опубликовала обращение демократических сил

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10 августа в Москве состоится митинг
10 августа в Москве состоится митинг Фото: фэйсбук Любови Соболь

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь опубликовала в фэйсбуке совместное заявление демократических сил.

Заявление посвящено митингу на проспекте Сахарова, который состоится 10 августа.

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