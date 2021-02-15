Венгрия не стала ждать одобрения ЕС и начала вакцинацию населения "Спутник V"

Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Первые прививки российской вакциной венгерские медики сделали в четверг, отмечает портал.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.

Как ранее писал Delfi, что касается вопроса использования российской вакцины, Эстония пока никаких действий предпринимать не станет, доверяя в этом вопросе Брюсселю.

"Эстония и остальные страны-члены ЕС приняли взвешенное решение сначала получить научную оценку новой вакцине и разрешение на использование со стороны Европейской комиссии", — сказал изданию Forte представитель Департамента лекарственных средств Кристи Саррап.

По ее словам, оценить качество вакцин могут только лучшие европейские эксперты, и если данные позволят дать вакцине зеленый свет, то вакцина получит разрешение на продажу в Европе.

"Нельзя исключать, что европейский лекарственный департамент начнет заниматься оценкой ходатайства по Sputnik V, и тогда всё будет делаться так, как и в случае других вакцин против коронавируса", — сказала Саррап.

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