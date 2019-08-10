Венедиктов рассказал о плохом состоянии Горбачева. Пресс-служба последнего эту информацию категорически опровергает

При этом Лента.ру пишет, что основания для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева нет. Об этом заявили в его пресс-службе, передает ”Интерфакс”.

По словам ее представителей, они удивились подобной информации. В пресс-службе отметили, что 9 августа Горбачев ”был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда”.

Ранее главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР ”с головой все в порядке”, но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

6 июня Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации. ”Это затянувшееся. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его”, — заверил 88-летний политик.

Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.