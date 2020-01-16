Венедиктов рассказал, чем будет заниматься Медведев, почему Путин делает ставку на безопасность и что вообще случилось в России

"Видимо, Путин решил определенно начать транзит, который до этого был в головах. Он решил его закреплять как юридически, так и кадрово. Сделал это вполне неожиданно, насколько я знаю сегодня те, кто были в Кремлевском дворце, может быть за исключением 3-4 человек, не ожидали никаких перемещений. Держались абсолютно как обычно. Ну да, ну будем повышать материнский капитал. Будем делать всенародное обсуждение Конституции.
Кстати в послании надо напомнить, что речь идет о перемещении Дмитрия Медведева с поста второго человека в государстве премьер-министра, на пост, который до сегодняшнего дня не существовал. На пост заместителя первого и единственного заместителя председателя Совета Безопасности.
Не нахожу это понижением. Нахожу это загогулиной имени, не хуже, чем назначение Кириенко я бы сказал. Мы, конечно, не знаем, кто возглавит правительство. Что сделал Путин? — он сказал: правительство в отставке. Правительство в отставке. Но правительство не будет возглавлять Медведев. У него другая цель. Другое предложение. Он сразу сказал, что будет новый председатель, другая цель.
Что это значит?
Если мы совместим назначение Медведева с тем, что говорил Путин об изменении функции тех или иных институтов — мы видим, что Путин усиливает силовую составляющую. Что такое Совет Безопасности? Это нынешнее Политбюро. Чтобы было понятно. Никакой не президиум правительства, администрация президента. Вот Совет Безопасности в том виде, в каком он сегодня — это политбюро. Потому что там не только силовики, как принято говорить — там мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга. Там полпреды всех семи округов. Члены Совета Безопасности. Естественно, министр иностранных дел, министр по чрезвычайным ситуациям. Не только министр обороны, ФСБ и СВР.
Что такое Политбюро?
Это высший коллективный орган государственной власти в РФ. Где принимаются все самые главные решения. Они принимаются естественно, президентом. Который председательствует. Это самые оперативные, самые доверенные, самые близкие политические люди. Поэтому создание поста заместителя, которого до этого времени не было, был секретарь Патрушев, а заместителя не было.
И перемещение туда Медведева — это мне напоминает перемещение Медведева с поста очень высокого, главы администрации в свое время на пост заместителя председателя правительства РФ. А куда он скакнул с председателя правительства? В президенты. Медведев. Это раз. Совбез. Вторая история, если вы слушали внимательно конституционную реформу Путина, назовем ее так. Он предлагает силовую структуру перевести в Совет Федерации. Назначение силовиков согласовывать с Советом Федерации. Назначение прокуроров даже областных как бы сказал, с Советом Федерации. Сейчас — нет. И снятие судей Конституционного и Верховного суда, чего сейчас нет — тоже Советом Федерации.
Между безопасностью и модернизацией, всегда выберет безопасность
А. Венедиктов― Второй узел, где силовики становятся зависимыми. Совет Безопасности, где они участвуют, Совет Федерации, который их контролирует и третий узел — это Госсовет. Мутный абсолютно Госсовет с непонятными функциями, ну губернатор и что. Что он делать-то будет. И тогда что оказывается. Что с голым задом оказывается правительство. Вот после реформы. То есть тот самый до Медведев, который, которого утверждать теперь будет не Путин, а Володин. Это же афронт. Так поэтому сейчас мы назначим кого-нибудь на правительство, на председателя правительства. Вот и общайтесь там с ГД. Правительство и ГД. Вот вы там отдельно. А силовые структуры, которые обеспечивают безопасность государства, они будут в другом месте. Я всегда говорил, что Путин всегда, выбирая между безопасностью и модернизацией, всегда выберет безопасность. Всегда. И он выбрал. Он самого доверенного, самого надежного, в ком он абсолютно уверен, перемещает для контроля над силовыми — тренируйся, парень. Может пригодится.
"Риа―Новости" цитируют Джабарова: ”Президент предложил Медведеву по сути пост вице-президента”. Вы согласны?
Согласен с Джабаровым. Обычно не согласен. Сейчас согласен. Это такой прото, прокси вице-президент, согласен абсолютно. В этом смысле это не конституционная должность, он его выводит за рамки Конституции. Нет такого поста в Конституции. Ни вице-президента, ни зам. председателя Совета Безопасности. Делает ему свободную должность. Занимайся всем.
Теперь Медведев независим
Он не подотчетен никому, кроме президента. Только перед президентом. Назначается он указом и будет сниматься указом.
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