Венедиктов рассказал, чем будет заниматься Медведев, почему Путин делает ставку на безопасность и что вообще случилось в России

"Видимо, Путин решил определенно начать транзит, который до этого был в головах. Он решил его закреплять как юридически, так и кадрово. Сделал это вполне неожиданно, насколько я знаю сегодня те, кто были в Кремлевском дворце, может быть за исключением 3-4 человек, не ожидали никаких перемещений. Держались абсолютно как обычно. Ну да, ну будем повышать материнский капитал. Будем делать всенародное обсуждение Конституции.

Кстати в послании надо напомнить, что речь идет о перемещении Дмитрия Медведева с поста второго человека в государстве премьер-министра, на пост, который до сегодняшнего дня не существовал. На пост заместителя первого и единственного заместителя председателя Совета Безопасности.

Медведева — понизили?

Не нахожу это понижением. Нахожу это загогулиной имени, не хуже, чем назначение Кириенко я бы сказал. Мы, конечно, не знаем, кто возглавит правительство. Что сделал Путин? — он сказал: правительство в отставке. Правительство в отставке. Но правительство не будет возглавлять Медведев. У него другая цель. Другое предложение. Он сразу сказал, что будет новый председатель, другая цель.

Что это значит?