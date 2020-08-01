Венедиктов: ЧВК ”Вагнер”, рейтинг Путина, мятежный Хабаровск, путешествие на тот свет

Венедиктов выразил мнение о происходящих протестах в Хабаровске, рассказал о решающем молчаливом большинстве на выборах. С какими плакатами выходят протестующие в Хабаровске? Хотят ли они ”убрать” Путина? Какой вывод сделает власть от массовых протестов? Зачем в Хабаровск приехал Сергей Шнуров?

Он прокомментировал критику в свой адрес, обвинения в посещении ”кремлевских планерок”. Также рассказал, как и где встречается с власть имущими. Почему Венедиктова считают ”хорошим для всех”? И насколько велико его влияние? Почему он блокирует хейтеров?

Гость ответил на вопросы зрителей: журналистов Карины Орловы и Марии Макеевой, а также польского политолога Якуба Корейба: чем Собянин отличается от Путина? Каким должен быть приемник президента России? Как ему жить в стране, с политикой которой не согласен?

Главред рассказал о специфике работы ”Эхо Москвы” и отношениях с сотрудниками радиостанции. Стал ли он вести себя осторожнее после недавних скандалов? Тяжело ли отпускать тех, кто увольняется с ”Эхо Москвы”?

В завершении интервью Венедиктов поделился тем, как переживал клиническую смерть, историями работы учителем в школе и ответил на вопрос о том, страшно ли умирать