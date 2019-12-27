Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск

Манжеев обратился с заявлением к мировому судье судебного участка № 6 Элистинского судебного района в сентябре. Суть заявления Савочкин описывает следующим образом. Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что это не соответствует действительности, что и стало основанием для его заявления.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, редакция также направила запрос в судебный участок № 6 Элистинского судебного района (комментировать дело по телефону в участке отказались).

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката. Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Защитники Батуриной представили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. Однако в документе не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата), указала мировая судья. Она также подчеркнула, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.

Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за ”неудачной попытки вручения”, на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.

В связи с этими обстоятельствами судья настояла на розыске обвиняемой, указав, что она ”не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав”. При этом, на время розыска — суд постановил приостановить уголовное дело.

Манжеев и его представитель также ходатайствовали, чтобы после обнаружения на территории России Батурина была помещена под домашний арест; в этой части суд их ходатайство не удовлетворил.