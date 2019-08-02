ВЦИОМ: 69 процентов россиян поддержали жесткие меры на митинге 27 июля

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного несогласованному митингу в Москве 27 июля. Из опроса следует, что 61 процент москвичей и 69 процентов россиян в целом поддержали жесткие меры реагирования во время этой акции, пишет Сноб.
При этом респондентов изначально информировали о том, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а кандидаты, которые добиваются регистрации, допустили нарушения при сборе подписей.
Социологи акцентировали внимание на том, что кандидаты подали в избирком пакет документов на регистрацию с ”недействительными” подписями граждан. Вопрос звучал так: ”Одни считают, что избирательная комиссия в этой ситуации должна действовать в соответствии с законом и отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения при сборе подписей. Другие считают, что, несмотря на нарушения, избирательная комиссия должна была зарегистрировать всех кандидатов. С какой точкой зрения вы в большей степени согласны?”
54 процента опрошенных москвичей ответили, что отказ был обоснованным. 29 процентов все-так настояли, что зарегистрировать должны были всех. Еще 13 процентов респондентов затруднились с ответом.
Что важно знать:
27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до регистрации на выборах в гордуму. На ней задержали более 1,3 тысячи человек, четверо из них стали фигурантами уголовных дел.
Кто на самом деле избивал девочку из Ингушетии?
В РБ участковый и очевидец вынесли из горящей квартиры девочку
Опубликовано фото и видео с места ДТП в Ставрополье
Кокорин снова вляпался в скандал: «Тюрьма ничему не учит»