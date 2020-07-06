”Ваши проповеди полны не только глупостей, но и клеветы и лжи”: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию

”Отец Сергий!

Я не высказывался открыто и подробно относительно Вашего поведения, поскольку надеялся сохранить Вас для Церкви, а саму Церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях. Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети Интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее Вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у Вас даже был бес знакомый по имени Интернет. Сейчас же Вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое Вами виртуальное пространство. В ответ обращусь к Вам тоже публично, но по старинке — письмом.

В канун Рождества Христова этого года Вы произнесли получасовую проповедь, в которой Вы рассказывали про окно Овертона, про президента, посетившего с официальным визитом Израиль, про двойника президента, архиереев, носящих одежду дониконовского образца, и про масонов. Потом Вы обманули прихожан, зачитав в качестве подлинного документа низкопробную подделку — подложное завещание Сталина, — и в течение 20 минут рассказывали про жизнь Сталина и его заслуги. В сочельник Рождества Христова Вы вспомнили всех, кроме Богомладенца Христа. Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления: преподобномученика архимандрита Иннокентия, уморенного в этот день в Соловецком лагере, и священномученика Сергия Мечёва, расстрелянного в этот день в тюрьме НКВД. В день их мученической кончины Вы вспоминаете не подвиги святых, пострадавших при Сталине, а восхваляете самого Сталина. Это ли пастырское дело? Роль Сталина в истории нашей страны должны исследовать историки, они должны публиковаться в научных журналах, полемизировать на научных исторических конференциях, рассказывать о результатах собственных исследований. Вы же не историк и собственных исследований не проводили, а даже если бы и проводили — амвон все равно не являлся бы тем местом, где стоило бы о них рассказывать.