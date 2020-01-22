Вагнер, первая нефть. Зачем на самом деле российские наемники в Сирии

”Велада” с уставным капиталом 10 тысяч рублей учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. В июле 2018 года Трофимову в качестве единственного участника общества и гендиректора сменила Дарья Барановская. По данным ”СПАРК-Интерфакс”, оплачиваемый работник в компании всего один. В 2015—2017 годах выручка в бухгалтерских отчетах показана нулевая, в 2018 году — 3,2 миллиона рублей при итоговом чистом убытке в 27 тысяч рублей.

Никаких публично доступных контактов ”Велады” обнаружить не удалось — ни телефона, ни сайта, ни адреса электронной почты. Каким образом компания, не имеющая ни опыта работы в геологоразведке и газодобыче, не имеющая ни сотрудников, ни капитала, умудряется получить контракт на потенциальные 250 миллиардов кубометров природного газа в немирной Сирии — загадка.

Но у загадки есть простое решение, если знать, что Екатерина Трофимова в период руководства ”Веладой” трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — ”Конкорд менеджмент и консалтинг”, витринной компании Евгения Пригожина.

Летом 2018 года, уволившись из ”Конкорда” и передав ”Веладу” Дарье Барановской, Трофимова покинула Россию и переехала в США. Там мы до нее и дозвонились.

Трофимова не стала отрицать, что ее роль в ”Веладе” была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии ”Конкорда”, оформив на себя ”Веладу”.

С действующим генеральным директором и ”собственником” Дарьей Барановской связаться не удалось. Барановская возглавила ”Веладу”, находясь на 5-м курсе Санкт-Петербургского технологического института.

Просьба о разговоре была передана ее близкому родственнику — тоже генеральному директору компании в структурах Пригожина, но ответного звонка не последовало. Сообщение в социальной сети Барановская прочитала, но не откликнулась.

”Меркурий”: столовые на Камчатке и сирийская нефть

Компания ”Меркурий”, в отличие от ”Велады”, — серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015—2018 годах ”Меркурий” ежегодно заключал с ”Военторгом” контракты стоимостью 115−118 миллионов рублей на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. Судя по рекрутинговым сайтам и данным арбитражного производства, в управлении ”Меркурия” было свыше десятка столовых на Камчатке: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Паратунке. По данным ”СПАРК”, в компании трудилось больше тысячи человек, а выручка за 2018 год составила 3,1 миллиарда рублей.