В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ИТАР-ТАСС EST

Foto: Sergei Karpukhin/TASS

Взрыв в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы, предположительно, произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.