В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкий уровень смертности от коронавируса в России обусловлен тем, что здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть <...> возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия", — сказала Вуйнович.
Как подчеркнула Вуйнович, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции, то в первой половине мая прирост заболевших может пойти на спад.
Распространение коронавируса
В настоящее время число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Наибольшее количество больных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области и Краснодарском крае.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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