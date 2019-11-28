В Волгограде умерла годовалая девочка, не дождавшаяся операции из-за увольнения трансплантолога

Как рассказала автор петиции, умершая девочка находилась в НЦЗД с февраля 2019 года и была первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы. По их словам, операцию по пересадке почки девочке планировалась сделать с октября по декабрь, и она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной.

После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, однако позже уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию: "Они собирались вернуться в Москву еще неделю назад, но было непонятно, как будет развиваться ситуация с нашим врачом — Михаилом Каабаком. Поэтому ждали", — пояснила Марина Десятская.

Сам Каабак уточнил, что девочка умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа, и предположил, что причиной ее смерти стало заболевание сердца, передает "Интерфакс"

"У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжёлая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент", — пояснил Каабак. Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки, отметив, что девочка могла умереть во время или после операции, "но это не значит, что таких детей не надо оперировать". "Это тяжёлые дети, им нужно давать шанс", — добавил собеседник агентства.

Он также сообщил порталу "Волгоград онлайн", что в Национальном центре здоровья детей предложили начать операции только после новогодних каникул. "Настя вчера доказала, что это не нравится не только нам. Живых осталось 15. Все они должны быть прооперированы до конца этого года. Сделать трансплантацию всем мы точно не успеем. Но надо сделать операцию хотя бы кому-то", — заявил он.