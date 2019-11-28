28.11.2019, 13:58

В Волгограде умерла годовалая девочка, не дождавшаяся операции из-за увольнения трансплантолога

 (8)
EST 21
Surgery3
Фото иллюстративное.Foto: Ilmar Saabas

Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года. Об этом сообщила "Коммерсанту" представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская, автор петиции на сайте Сhange.org, в которой родители обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД).

В сентябре глава НЦЗД Андрей Фисенко сообщил Каабаку и Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими препарату под названием алемтузумаб, который используется при пересадках органов. Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем решено было отказаться "от внешних совместителей".

При этом в феврале 2019 года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации. В разговоре с "Коммерсантом" Михаил Каабак сообщал, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее. Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД. Сам Каабак уточнил, что он продолжит использовать схему, к которой были претензии. В то же время отделение в Центре здоровья детей закрыто на карантин до 2 декабря.

Как рассказала автор петиции, умершая девочка находилась в НЦЗД с февраля 2019 года и была первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы. По их словам, операцию по пересадке почки девочке планировалась сделать с октября по декабрь, и она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной.

После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, однако позже уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию: "Они собирались вернуться в Москву еще неделю назад, но было непонятно, как будет развиваться ситуация с нашим врачом — Михаилом Каабаком. Поэтому ждали", — пояснила Марина Десятская.

Сам Каабак уточнил, что девочка умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа, и предположил, что причиной ее смерти стало заболевание сердца, передает "Интерфакс"

"У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжёлая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент", — пояснил Каабак. Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки, отметив, что девочка могла умереть во время или после операции, "но это не значит, что таких детей не надо оперировать". "Это тяжёлые дети, им нужно давать шанс", — добавил собеседник агентства.

Он также сообщил порталу "Волгоград онлайн", что в Национальном центре здоровья детей предложили начать операции только после новогодних каникул. "Настя вчера доказала, что это не нравится не только нам. Живых осталось 15. Все они должны быть прооперированы до конца этого года. Сделать трансплантацию всем мы точно не успеем. Но надо сделать операцию хотя бы кому-то", — заявил он.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: