В Вильнюсе обсуждали наследие тоталитаризма в современной России, сближение РФ и Беларуси и "список Путина"

Дискуссия о том, возможна ли реализация Кремлем "украинского сценария" в Беларуси и есть ли способы ему противостоять, была одной из самых оживленных на форуме. Поводом для обсуждения стало ожидающееся 8 декабря подписание программы экономической интеграции между Москвой и Минском. На фоне экспансионистских имперских амбиций кремлевского руководства, определяющих внешнюю политику России и ее отношения с соседними странами, существуют опасения, что реализация этого документа может привести к полному поглощению Беларуси — как экономическому, так и политическому.
Один из участников дискуссии, бывший председатель белорусской Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, предостерег участников форума от того, чтобы недооценивать предстоящие 8 декабря события. "Многие считают их междусобойчиком между Путиным и Лукашенко. Но при определенном сценарии эхо того, что произойдет, услышат и в Киеве, и в Вильнюсе, и в Варшаве”, — уверен белорусский политик. Лебедько, впрочем, не верит в возможность поглощения Беларуси: по его мнению, "Лукашенко приватизировал власть в стране, а Путин предлагает поделиться ею с ним. Возникает конфликт интересов, и Лукашенко будет защищать свои интересы".
Сооснователь движения "Свежий ветер”, философ Владимир Мацкевич настаивает на том, что "гарант независимости Беларуси — не Лукашенко, а белорусское гражданское общество. Только оно в состоянии бороться против аншлюса и рейдерского захвата всего государства". В случае необходимости Беларуси придется отстаивать свой суверенитет самостоятельно, поскольку, как утверждает Мацкевич, рассчитывать стране не на кого: в настоящий момент у нее "нет союзников ни в среде российских либералов, ни на Западе, ни в странах Балтии".
Всего 5 процентов белорусов выступают за вхождение их страны в состав России, говорит Анатолий Лебедько. Москва, по его словам, "не выдержит второго белорусского фронта после первого украинского". "В Беларуси десятки тысяч тех, кто помнит опыт партизан, кто возьмет оружие в руки и будет защищать свою страну", — предупреждает он.
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