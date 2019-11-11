В Вильнюсе обсуждали наследие тоталитаризма в современной России, сближение РФ и Беларуси и "список Путина"

С Адоменасом согласился и Гарри Каспаров. "Россия оказалась предоставлена самой себе, — говорит он. — Если бы в мире был предложен глобальный план переустройства, идея нового объединения мира, все могло сложиться по-другому".

"В Центральной Европе начала 90-х годов полностью забыли о России, — вспоминает Штефан Черноушек — член чешского "Мемориала", председатель общества Gulag.cz. — Все настолько устали от доминирования СССР, что больше даже не хотели смотреть в этом направлении”. Черноушек рассказывает, что в 1993-94 годах в Чехии был проведен социологический опрос, в ходе которого респондентам задавали вопрос "Удастся ли России снова стать доминирующей державой". "Тогда этот вопрос казался нам совершенно абсурдным", — признается он.

Является ли современная Россия империей?

Можно ли считать современную Россию империей? Этот вопрос обсуждался в рамках дискуссии о принципах российской государственности. Империя всегда подразумевает компонент насилия и агрессии как внутри страны — по отношению к собственным гражданам, так и за ее пределами — в виде агрессивной внешней политики, рассуждает юрист и бывший политзаключенный Даниил Константинов. Так что, по его мнению, в какой-то степени путинскую Россию вполне можно считать империей: это "государство, в котором проживает множество народностей, спаянное единой властью, жесткой и централизованной, а одним из основных компонентов сохранения государственности является сила".

Исторически Россия является правопреемницей СССР, а тот, в свою очередь, — безусловный наследник Российской империи, поглотивший все ее территории, считает адвокат и исполнительный директор КРЕС "Политшкола" Павел Ивлев. "И именно поэтому мы продолжаем жить в этой империи, как бы она не называлась", — резюмирует он.

Беларусь — Россия: перспективы и угрозы интеграции